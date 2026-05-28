CNN: VS starten onderzoek naar Trump-aanklager E. Jean Carroll

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 3:03
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde van seksuele aanranding. Dat meldt CNN op basis van meerdere bronnen die bekend zijn met de zaak.
Volgens CNN draait het onderzoek om de vraag of Carroll meineed heeft gepleegd in verband met haar twee rechtszaken tegen Trump. Die gingen over seksueel misbruik in een warenhuis in de jaren negentig en over Trumps latere ontkenningen, waarvoor Carroll hem van smaad beschuldigde.
Het onderzoek zou zich nu richten op een verklaring die de 82-jarige Carroll in 2022 aflegde. Carroll zei toen dat ze geen externe financiering had gekregen voor haar rechtszaak, hoewel later bleek dat miljardair Reid Hoffman een deel van de juridische kosten en uitgaven had betaald.
Carroll won beide zaken in 2023. Trump moest 83,3 miljoen dollar (ruim 70 miljoen euro) aan Carroll betalen vanwege smaad. Voor de zaak van seksueel misbruik moest hij 5 miljoen dollar betalen. Tegen beide schadevergoedingen is Trump in beroep gegaan.
De advocaten van Carroll noch Hoffman hebben tot nu toe gereageerd.
