ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jill Biden: ik dacht dat Joe beroerte kreeg in debat met Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 3:02
anp280526009 1
WASHINGTON (ANP) - De voormalige Amerikaanse first lady Jill Biden zegt dat ze tijdens het zwakke debatoptreden van haar man Joe Biden tegen Donald Trump in 2024 dacht dat hij een beroerte kreeg. Dat zegt ze in een interview met CBS News Sunday Morning, dat dit weekend wordt uitgezonden.
"Ik schrok me rot, want ik had Joe nog nooit zo gezien, noch voor noch na die keer. Nooit", vertelt ze aan CBS News in een woensdag vrijgegeven fragment.
"Ik weet niet wat er gebeurde", aldus Jill Biden. "Toen ik ernaar keek, dacht ik: 'O mijn god, hij krijgt een beroerte.' En ik schrok me dood."
Tijdens het debat struikelde de toen 81-jarige president Joe Biden over zijn woorden, staarde hij met open mond en raakte hij de draad kwijt terwijl hij moeite had om zijn rivaal te pareren.
Bidens prestatie tijdens het debat leidde binnen de Democratische Partij tot grote bezorgdheid. Uiteindelijk resulteerde het in zijn terugtrekking uit de race om het Witte Huis ten gunste van de toenmalige vicepresident Kamala Harris. Zij verloor de verkiezingen van Trump.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

festival-medium

Waarom jij minder bijzonder bent dan je denkt.

Loading