CNV blij met maatregelen rond 'beruchte' buslijn via Ter Apel

TER APEL (ANP) - Vakbond CNV is positief over nieuwe, ingestelde veiligheidsmaatregelen rondom "de beruchte" buslijn Emmen-Stadskanaal, die via Ter Apel gaat. Asielzoekers maken gebruik van de lijn en de afgelopen periode is het aantal incidenten fors toegenomen, meldde busvervoerder Qbuzz eerder deze week. Het gaat dan om intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld aan het adres van buschauffeurs, stelt CNV.

Om lijn 73 te ontzien, kunnen asielzoekers voortaan in een aparte bus "vrij pendelen" tussen het azc en station Emmen. "Er is nu voortdurend gedoe, vooral met zwartrijdende 'veiligelanders', die zich behoorlijk intimiderend kunnen gedragen", zegt CNV-onderhandelaar Niels Rook. "Daar gaan andere passagiers zich dan soms weer mee bemoeien. Dat levert bijzonder onveilige situaties op. Met die pendelbus worden de reizigersstromen fysiek gescheiden", hoopt hij.

Een andere maatregel is dat extra boa's worden ingezet in het stationsgebied van Emmen en bij bushaltes waar zich nu geregeld problemen voordoen, aldus Rook.