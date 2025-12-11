ECONOMIE
Weber in Bild: geen volledig EU-verbod verbrandingsmotor per 2035

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:41
BRUSSEL (ANP) - Er komt geen volledig verbod op de verbrandingsmotor in auto's, zegt de voorzitter van de grootste partij in het Europees Parlement EVP, Manfred Weber, tegen de Duitse krant Bild. Eerder is afgesproken dat per 2035 nieuw gemaakte auto's in de EU geen CO2 meer mogen uitstoten. Weber zegt dat dat nu is teruggebracht naar 90 procent. Die aanpassing zou volgende week bekendgemaakt worden door de Europese Commissie.
Ook komt er geen verbod van 100 procent uitstoot voor auto's per 2040, stelt Weber. "Dit betekent dat het verbod op verbrandingsmotoren van tafel is", zegt hij. Weber is partijgenoot van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.
Het verbod ligt al maanden onder vuur van lidstaten met een grote auto-industrie. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei vorige maand dat hij zich tegen het verbod zou verzetten. De Tweede Kamer zei vorige week dat Nederland ook tegenstand moet bieden aan het verbod.
Loading