CNV noemt het treurig maar onvermijdelijk dat kabinet is gevallen

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV noemt het treurig maar onvermijdelijk dat het kabinet is gevallen. "Dit kabinet kwam tot stand vanuit onvrede. Veel mensen vestigden hun hoop op de partijen die nu het kabinet vormden. Voor al deze miljoenen stemmers is het triest dat dit kabinet de beloften niet kan waarmaken en nu valt", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie.

"Juist nu de samenleving op scherp staat en de spanningen groter zijn dan ooit, is een samenbindend kabinet nodig. Dit kabinet heeft daar helaas niet aan kunnen voldoen. We roepen alle politieke partijen op om toch de verbinding te blijven zoeken. Ook voor de komende tijd, wanneer het kabinet demissionair verdergaat en we richting nieuwe verkiezingen gaan."

De bond hoopt dat een nieuw, toekomstig kabinet de ingezette arbeidsmarktplannen en de uitwerking van het vroegpensioen doorzet. Tegelijk wil de bond dat sommige bezuinigingen, zoals de verkorting van de WW-duur en de accijnsverhoging op brandstof, niet doorgaan.