'CO2-gecompenseerd gas' maakt belofte niet waar, oordeelt RCC

AMSTERDAM (ANP) - Eneco en Energie VanOns hebben consumenten 'CO2-gecompenseerd gas' verkocht zonder die claim deugdelijk te onderbouwen. Daarmee hebben ze de reclamecode overtreden, oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC). Eisers Fossielvrij NL en Reclamejagers zijn blij met de uitspraak, maar vinden het ook tijd dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) harder ingrijpt bij bedrijven die met CO2-compensatie schermen.

"Anders blijft dit een eindeloos kat-en-muisspel van misleidende uitingen en daaropvolgende klachten", vindt Hiske Arts van Fossielvrij. "De verantwoordelijkheid om greenwashing aan te pakken kan niet bij burgers of actiegroepen worden neergelegd."

De ACM erkent dat ze hier een rol in speelt en wijst er bijvoorbeeld op dat ze onlangs nog luchtvaartmaatschappijen "streng heeft aangesproken" over vergelijkbare claims. De autoriteit zegt echter ook prioriteiten te moeten stellen en het "niet alleen" te kunnen. "En dat hoeft gelukkig ook niet", voegt een woordvoerster eraan toe.

Compensatieprojecten

Eneco en Energie VanOns hebben intussen besloten de producten niet meer in deze vorm aan te bieden. Een derde aanbieder, Pure Energie, besloot daar direct na ontvangst van de klacht toe. Om die reden lieten Fossielvrij en Reclamejagers die zaak vallen.

Bedrijven claimen vaker zonder deugdelijke onderbouwing dat ze de CO2-uitstoot van hun producten compenseren. Dat doen ze bijvoorbeeld door projecten voor bosbescherming of duurzame energie financieel te steunen. Vaak kan echter niet worden aangetoond dat dit echt leidt tot minder uitstoot. Onderzoeksplatform Pointer liet vorig jaar al zien dat de compensatieprojecten van energiebedrijven niet doen wat ze beloven.

CO2-rechten uit China

Energie VanOns kocht met het bedrag dat klanten extra betaalden bijvoorbeeld CO2-rechten in uit China. Dat zijn verhandelbare rechten die staan voor vermeden uitstoot van broeikasgassen, of juist voor het opnemen van CO2. De eisers wezen erop dat het in dit geval ging om "windmolens die al heel lang draaien".

De RCC heeft geen bewijs gezien dat de effectiviteit van de projecten aantoont. In een van de uitingen van Eneco werd overigens wel benoemd dat klanten hun eigen CO2-uitstoot niet kunnen compenseren, omdat het schadelijke effect van CO2 zich voordoet zodra het de lucht in gaat. "We kunnen wel met elkaar werken aan het beperken van onze uitstoot", werd eraan toegevoegd. De RCC noemt ook deze claim onjuist, "omdat de aanschaf van dit gasproduct de uitstoot die bij verbranding vrijkomt niet vermindert".