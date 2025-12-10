ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Clip van Samuel Welten is meest bekeken video op YouTube

Film,video, streaming
door Ans Vink
woensdag, 10 december 2025 om 6:19
Scherm­afbeelding 2025-12-10 om 06.20.46
De videoclip van het lied Echte liefde is te koop van Samuel Welten was dit jaar de best bekeken muziekvideo op YouTube in Nederland. Het lied, dat in maart werd geüpload, kreeg ruim 5,1 miljoen views. YouTube meldt niet hoeveel daarvan uit Nederland kwamen.
Op de tweede plaats eindigde Ga Dan van Roxy Dekker. Die clip is sinds januari 4,3 miljoen keer bekeken. Nummer drie op de lijst is C'est la vie van Claude, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. De officiële video daarvan is meer dan 9 miljoen keer bekeken, maar vaker van buiten Nederland.
Baila de gasolina van Effe Serieus staat op de vierde plek in het jaaroverzicht van YouTube en 100% van Flemming en Mart Hoogkamer werd vijfde. Daarmee is de volledige top vijf Nederlands. Ordinary van Alex Warren is op plek zes het eerste buitenlandse lied.
Op plaats acht van de best bekeken muziekvideo's in Nederland staat ZAAZAA van Frenna en Shallipopi. De clip bij Waka van Noano, de artiestennaam van voetballer Noa Lang, en Emms sluit de rij op plek tien. Zeven van de eerste tien videoclips komen dus uit Nederland.
Streamingdienst Spotify constateerde vorige week ook dat Nederlandse muziek bijzonder populair is. Nederlandse gebruikers luisterden daar in totaal bijna 2,6 miljoen uur naar liedjes, en in ruim 72 procent van die tijd stond een lied uit Nederland op. De meest gestreamde artiesten op Spotify zijn ook Nederlands: Frenna, Lil Kleine en Ronnie Flex.

Lees ook

Tim Hofman (BOOS) jaagt op profvoetballer die donaties voor goed doel in eigen zak steekt: 'Alleen afgelopen jaar al miljoen euro richting schaduwbedrijf'Tim Hofman (BOOS) jaagt op profvoetballer die donaties voor goed doel in eigen zak steekt: 'Alleen afgelopen jaar al miljoen euro richting schaduwbedrijf'
Opnieuw voyeur actief op strandjes AmsterdamOpnieuw voyeur actief op strandjes Amsterdam
Joyce en Scarlet zoeken een zaaddonor via YouTubeJoyce en Scarlet zoeken een zaaddonor via YouTube
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

monique mike moeder winter vol liefde e1736244770660 1644x970

Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

ANP-485121423

Wanneer kun je een verjaarde factuur zonder problemen in de prullenbak gooien?

Hagelslag_chocolate_sprinkles

Wat kinderen echt nodig hebben aan het ontbijt

Loading