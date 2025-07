COA: niet genoeg opvangplekken gevonden voor spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten hebben samen 74.500 opvangplekken voor asielzoekers gevonden. Dat is driekwart van de 101.500 plekken die oud-minister Marjolein Faber (Asiel) van ze had gevraagd op grond van de spreidingswet. De termijn is dinsdag verlopen.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voldoet bijna driekwart van de 342 gemeenten "geheel of deels" aan de opgave. Daardoor is er "een betere spreiding van opvanglocaties", vindt de organisatie. Die zegt ook "met meer gemeenten dan ooit" aan opvang te werken.

Hoewel het vastgestelde aantal plaatsen niet is gehaald, zegt het opvangorgaan dat de spreidingswet "onmiskenbaar beweging heeft gebracht in de asielopvang". Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg zou het aantal opvangplekken flink zijn toegenomen.

Noodopvanglocaties

Veel plekken voor asielzoekers zijn nu nog op noodopvanglocaties. Die zijn sneller beschikbaar dan reguliere asielzoekerscentra, maar ze zijn ook duurder. Bovendien is noodopvang tijdelijk, wat betekent dat asielzoekers vaker moeten verhuizen en minder begeleiding kunnen krijgen. COA-voorzitter Milo Schoenmaker noemt ze een tussenoplossing. Hij zegt dat reguliere asielopvang tijd kost en roept de politiek daarom op: "geef de spreidingswet de tijd om zijn werk te doen." Hij vraagt ook om voldoende geld.

Volgens het COA zijn er momenteel 120 locaties voor de langere termijn in voorbereiding, waar 27.000 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Schoenmaker oppert om ongebruikte plekken voor asielzoekers te gebruiken voor andere mensen in Nederland die op zoek zijn naar een woning.