Trump promoot duur parfum met gouden beeldje van hem op de fles

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gelimiteerde editie van een parfum van zijn eigen merk met een gouden beeldje van hem op de fles gepromoot. "De geuren van Trump zijn er", schreef hij op Truth Social. "Ze heten 'Victory 45-47' omdat ze draaien om winnen, kracht en succes." Trump is de 45e en 47e president van het land.

De geur is verkrijgbaar in twee versies, een voor mannen en een voor vrouwen, en kost 249 dollar (211 euro) per flesje van 100 milliliter.

Trump Fragrance, dat wordt geëxploiteerd door hetzelfde bedrijf dat eerder Trump Sneakers en Trump Bibles verkocht, biedt supporters ook een FIGHT, FIGHT, FIGHT-cologne voor mannen en vrouwen met Trumps handtekening in de fles gegraveerd. Trump had de nieuwe parfumlijn al in december 2024 aangekondigd, als aanvulling op een cologne die hij al op de markt had.

Onderaan de website staat in kleine letters dat GetTrumpFragrances.com niets te maken heeft met enige politieke campagne.