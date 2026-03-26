COA onderschrijft oproep asielminister: 'acuut noodopvang nodig'

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onderschrijft de oproep aan gemeenten van de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, om met spoed voldoende opvanglocaties te realiseren. "Er is acuut noodopvang nodig om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan", stelt het COA. "Door het nijpende tekort staat de menswaardigheid van de opvang zwaar onder druk. Dat is slecht voor het welzijn van onze bewoners."

De minister doet in een donderdag verschenen brief een "klemmend beroep" op gemeenten om met spoed noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dat moet voorkomen "dat de opvang de komende weken onbeheersbaar wordt". Ook worden zoveel mogelijk asielzoekers geplaatst in bestaande locaties, als dat veilig kan. Dat kunnen ook meer mensen zijn dan afgesproken met de gemeenten.

De waarnemend bestuursvoorzitter van het COA, Joeri Kapteijns, zegt dat het COA "alles doet wat in ons vermogen ligt om afspraken met gemeenten na te komen", maar "zonder de medewerking van alle gemeenten loopt de asielopvang vast." Het COA stelt dat het op korte termijn om een tekort van 4500 plekken gaat. Tot eind zomer loopt dat op tot 7900 plekken. Door de overvolle locaties en sluitingen worden bewoners volgens het COA te vaak verhuisd en dat heeft gevolgen voor het kunnen opbouwen van hun leven.

Lange asielprocedures en een gebrek aan huisvesting voor mensen met een verblijfsvergunning zijn de oorzaken voor het landelijk tekort aan opvangplekken, aldus het COA. Naast bewoners staan ook medewerkers onder druk. "De werkdruk is al langer zeer hoog. Onze medewerkers zetten elke dag alles op alles om voor onze bewoners een veilige en menswaardige opvangplek te bieden, maar er is meer opvang nodig."