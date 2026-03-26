Wielrenner Vernon sprint naar zege ingekorte vierde rit Catalonië

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 18:15
CAMPRODÓN (ANP) - Wielrenner Ethan Vernon heeft de vierde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De 25-jarige Brit van NSN Cycling versloeg in de massasprint de Fransman Dorian Godon, die al twee ritten had gewonnen in de Spaanse etappekoers. Een andere Brit, Tom Pidcock, spurtte naar de derde plaats. Godon behield de leiding in het algemeen klassement; hij heeft dertien seconden voorsprong op Pidcock en veertien tellen op de Belg Remco Evenepoel.
De etappe was heel anders dan in het oorspronkelijke routeschema. De organisatie speelde in op slechte weersvoorspellingen en haalde de slotklim naar Vallter op 2000 meter hoogte uit het parcours. Een heuvelachtige rit over 151 kilometer van Mataró naar Camprodón bleef over.
Evenepoel finishte in het peloton. De tweevoudig olympisch kampioen van Red Bull-Bora-hansgrohe was in de slotfase van de derde etappe hard gevallen en twijfelde of hij met zijn verwondingen de Ronde van Catalonië wel kon vervolgen. Kort voor aanvang van de vierde etappe gaf hij aan op de fiets te zullen stappen.
Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

