Qatar: dinsdag gesprekken met Hamas over vredesplan Trump

DOHA (ANP/AFP) - In Qatar vinden later op dinsdag gesprekken plaats met onderhandelaars van Hamas en Turkije over het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder heeft Hamas aangegeven het plan "verantwoordelijk" te bestuderen.

"Er zal vandaag nog een bijeenkomst plaatsvinden met de onderhandelingsdelegatie, die ook wordt bijgewoond door Turkije", aldus de woordvoerder tijdens een persconferentie.

Trump presenteerde het plan maandag in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het twintigpuntenplan voorziet onder meer in een gevangenenruil en een onmiddellijk einde aan de oorlog. Ook moet het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza en mag Hamas geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.

Netanyahu heeft steun uitgesproken voor het plan. Hamas heeft nog niet publiekelijk gereageerd.