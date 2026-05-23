Evenementen zetten extra water- en smeerpunten in wegens warmte

DEN HAAG (ANP) - Drinken, smeren, petje. Dat is het algemene advies bij veel evenementen dit pinksterweekend. In verband met de verwachte hoge temperaturen hebben organisatoren adviezen op hun websites gezet, zorgen ze veelal voor extra waterpunten en houden ze een extra oogje in het zeil.

Zaterdag zijn ongeveer 3800 scouts bijeen voor het meerdaagse Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog. "We gaan genieten van het mooie weer. Maar we letten wel op de DSP, zoals wij altijd zeggen: drinken, smeren, petje", zegt een woordvoerster. De openingsbijeenkomst is iets ingekort om de scouts niet al te lang in de zon te laten zitten.

Ook zaterdag gaan de ruim 5000 deelnemers aan de estafetteloop Roparun vanuit Enschede en Clastres (Frankrijk) van start, om maandag te eindigen in Rotterdam. Er zijn ongeveer 30.000 waterflessen om uit te delen en er komen ook extra waterpunten langs de route. Verder krijgen de lopers een soort sportdrankje mee om uitdroging te voorkomen.