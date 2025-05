COA zet alternatief uitje azc-kinderen door na bemoeienis Faber

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat het alternatieve uitje voor de minderjarigen uit een asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie ook na de tweede ronde van kritiek van asielminister Marjolein Faber doorgaan. Recreatieve activiteiten vallen binnen het lopende beleid, reageert het opvangorgaan.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en kan zelf over dit soort zaken beslissen. Het orgaan wil op dit moment niet verder reageren op de laatste uitspraak van Faber dat ze wil bezuinigen op het activiteitenbudget voor asielzoekers. "We gaan eerst in gesprek." Dat is volgens de woordvoerder al wel gebeurd na de eerste opmerking van de minister over het Eftelingbezoek. Wat daar is besproken, deelt het COA niet.