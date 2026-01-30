ECONOMIE
Coalitie: asielaanvragen buiten Europa, miljoenen voor asielketen

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:28
DEN HAAG (ANP) - De drie aanstaande coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dat asielzoekers voortaan een asielaanvraag buiten Europa indienen. Dan hoeven asielzoekers niet of minder lang te wachten in Nederland tot ze een verblijfsvergunning krijgen.
In het coalitieakkoord wordt ook meer geld vrijgemaakt voor de asielketen. Dit jaar wordt er 241 miljoen euro voor uitgetrokken, volgend jaar is dat 470 miljoen euro. De asielbegroting heeft dit jaar nog een tekort van 729 miljoen euro, maar volgend jaar moet er 2,1 miljard euro geïnvesteerd worden.
