Oekraïne krijgt komende jaren 3,4 miljard euro steun

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:33
DEN HAAG (ANP) - Oekraïne kan de komende jaren (2027-2029) blijven rekenen op miljardensteun. Het gaat om 3 miljard euro aan militaire steun en ruim 400 miljoen euro aan andere hulp voor het land dat vier jaar geleden werd aangevallen door Rusland, aldus het regeerakkoord van D66, VVD en CDA.
De niet-militaire hulp gaat ten koste van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Defensie betaalt een deel van de militaire hulp aan Oekraïne. Voor Defensie wordt een kasschuif (geld van toekomstige jaren wordt naar voren gehaald) gebruikt om de kosten te financieren. De ministeries dragen nu ook al een deel van de kosten.
De militaire steun aan Oekraïne valt onder de NAVO-norm voor uitgaven aan Defensie. Volgens die norm moeten NAVO-landen 3,5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan de krijgsmacht.
