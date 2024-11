Coalitie bijeen: 'wel wat te bespreken, mensen zijn beschadigd'

De vier leiders van coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB bespreken tijdens het wekelijkse coalitieoverleg de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag. Toen viel het kabinet bijna, nadat staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) had aangekondigd af te treden om de "polariserende toon" in het kabinet. Er zouden volgens bronnen racistische uitspraken zijn gedaan tijdens de ministerraad.

"We hebben wel wat te bespreken", zei BBB-leider Caroline van der Plas dinsdag bij aankomst. "Er zijn zeker mensen beschadigd door wat in de media is verschenen, en wat niet waar bleek te zijn." Volgens Van der Plas is in gesprekken met premier Dick Schoof en de vier vicepremiers vastgesteld dat er van racisme geen sprake was.

Volgens bronnen werd gesproken over antisemitisme als "een puist waar je niet zomaar het pus uitknijpt", en als iets wat "in het DNA" van moslims of Arabieren zou zitten. Ook termen als "kut-Marokkanen" en "halalvreters" zouden voorbij zijn gekomen.

De overige drie fractievoorzitters wilden voorafgaand aan het coalitieoverleg niets zeggen.