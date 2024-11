Federer staat met emotioneel bericht stil bij afscheid Nadal

MÁLAGA (ANP) - Vriend en voormalig concurrent Roger Federer heeft met een emotionele boodschap stilgestaan bij het afscheid van Rafael Nadal als tennisser. De Spaanse 22-voudig grandslamkampioen (38) beleeft deze week tijdens de Davis Cup in eigen land de laatste dagen van zijn carrière. Federer, zelf winnaar van twintig grand slams, haalt onder meer herinneringen op aan zijn eerste ontmoeting met de toen 17-jarige Nadal in 2004 in Miami.

"Na de Australian Open van 2004 stond ik voor het eerst bovenaan de wereldranglijst. Ik dacht dat ik de top van de wereld had bereikt. En dat was ook zo, tot je twee maanden later in Miami, in je rode mouwloze shirt waarin je biceps goed zichtbaar waren, op de baan kwam en me overtuigend versloeg. Alles wat ik over je had gehoord - over die geweldige jonge speler uit Mallorca, een uniek talent die waarschijnlijk ooit een grand slam zou winnen - was niet alleen maar een hype", schrijft de 43-jarige Zwitser op X.

Federer blikt ook terug op zijn eigen afscheid, in 2022 bij de Laver Cup. "Het betekende veel voor me dat je aan mijn zijde stond - niet als mijn rivaal, maar als mijn dubbelpartner. Het samen spelen die avond, en het delen van die tranen, zal voor altijd een van de meest speciale momenten uit mijn carrière zijn. Ik wil dat je weet dat je oude vriend altijd even hard voor je juicht, ook bij alles wat je hierna doet."