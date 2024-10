Coalitie eens over loslaten asielnoodrecht en extra maatregelen

DEN HAAG (ANP) - PVV, VVD, NSC en BBB hebben overeenstemming bereikt over de aanscherpingen in de asielplannen en de manier waarop die worden ingevoerd. De vier regeringsfracties kwamen tot een akkoord tijdens een urenlang overleg op het Catshuis onder leiding van premier Dick Schoof, meldt PVV-voorman Geert Wilders op X.

De wijzigingen waren woensdag voorgesteld door PVV en NSC, die enkele keren met Schoof spraken over een compromis. Aanleiding was onenigheid tussen PVV en NSC over de manier waarop de nieuwe asielmaatregelen zouden worden ingevoerd.