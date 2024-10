Amerikaanse justitie wil nieuw oordeel over broers Menendez

LOS ANGELES (ANP/RTR) - De autoriteiten in Los Angeles hebben laten weten dat ze aan de hand van opgedoken nieuw bewijsmateriaal de zaak tegen twee broers, die in 1996 op jonge leeftijd tot levenslang zijn veroordeeld voor de moord op hun ouders, opnieuw gaan bekijken. Het gaat om een van de 'best bekeken strafprocessen' van de VS.

Lyle en Erik Menendez schoten in 1989 toen ze respectievelijk 18 en 21 jaar oud waren hun rijke ouders dood in hun woning in Beverly Hills. De broers verklaarden dat hun daden werden ingegeven door jarenlang misbruik gepleegd door hun ouders en door de angst die hun ouders hen inboezemden. Ze schoten naar eigen zeggen uit zelfbehoud.

In de eerste strafzaak bleken de jongens en hun advocaten redelijk geloofwaardig, want de jury kon niet unaniem tot de conclusie komen dat ze schuldig waren aan de tenlastelegging. Volgens de aanklagers hadden de jongens hun ouders enkel voor de erfenis vermoord. In het nieuwe proces ging de jury in 1996 wel mee met de aanklagers. De broers kregen beiden levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating.

Het proces was tijdens de veroordeling te volgen op Court TV. Op Netflix is een documentaire over de broers te zien en de serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Openbaar aanklager George Gascon in Los Angeles ging niet in op details, maar zei dat nu onder meer gekeken wordt naar een opgedoken brief van Erik waarin hij het misbruik omschreef. Ook wordt gekeken naar verklaringen van een voormalig lid van popgroep Menudo uit de jaren tachtig. Die vertelde in een documentaire vorig jaar dat hij werd misbruikt door zakenman Jose Menendez, de vader van Lyle en Erik. Waar het nieuwe onderzoek naartoe leidt, is niet bekend. Het kan de vrijlating van de broers betekenen en/of er komt een nieuw proces.