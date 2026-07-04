Coalitie Jemen reageert fel op dreigementen Houthi's

SANAA (ANP) - De door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie in Jemen waarschuwt dat zij resoluut en met "ongekende kracht" zal reageren op elke poging van de Jemenitische Houthi's om Saudi-Arabië aan te vallen. De Houthi's dreigden eerder vrijdag Saudische luchthavens en andere doelwitten aan te vallen.

Volgens de Houthi's hadden Saudische gevechtsvliegtuigen geprobeerd te voorkomen dat een Iraans burgervliegtuig zou landen op de luchthaven van Sanaa. Dat noemde de door Iran gesteunde groepering een schending van het luchtruim, waarop de Houthi's dreigden met aanvallen op Saudi-Arabië.

Zaterdagochtend vroeg verklaarde de door Saudi-Arabië geleide coalitie dat de dreigementen van de Houthi's aan het koninkrijk een poging waren om de aandacht af te leiden van de "schendingen" die de groepering begaat tegenover het Jemenitische volk, en dat elke aanval op Saudische doelen bestraft zal worden.