ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fietser zwaargewond in Ambt Delden, automobilist aangehouden

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 1:16
anp040726005 1
AMBT DELDEN (ANP) - In het Overijsselse Ambt Delden is vrijdagavond een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeluk tussen de fietser en een auto gebeurde rond 23.15 uur op de N740, meldt de politie Oost-Nederland. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder blies bij een blaastest ter plaatse g/f, schrijft de politie. Dat duidt erop dat de bestuurder mogelijk onder invloed was met een hoog alcoholpromillage in het bloed. De bestuurder is aangehouden voor verhoor. De weg is voorlopig afgesloten.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Zoveel spaargeld hebben mensen van jouw leeftijd

159831697_m

Je WhatsApp-foto krijgt een groene stip. Zo zet je hem uit voordat iedereen ziet dat je online bent

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Zelfs binnen zijn eigen kamp beschouwen steeds meer mensen Trump als gestoord.

anp 471293804

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weer

109047838_m

Dit is quishing: de nieuwe QR-code-truc waar ook ervaren internetgebruikers intrappen

210211252_m

Salderingsregeling stopt: zoveel verlies je écht aan je zonnepanelen (en dit kun je nu nog doen)

Loading