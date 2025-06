Coalitie praat over verdeling vrijgevallen kabinetsposten

DEN HAAG (ANP) - De leiders van de overgebleven coalitiepartijen zijn donderdag op het ministerie van Algemene Zaken bijeengekomen om te overleggen over de verdeling van de vrijgevallen demissionaire kabinetsposten. Naast premier Dick Schoof schuiven ook de drie vicepremiers aan. Nicolien van Vroonhoven (NSC) zei bij aankomst dat ze er snel uit zouden moeten kunnen komen, al is dat niet de algemene verwachting.

Door het vertrek van de PVV zijn er vijf ministersposten en vier staatssecretariaten opengevallen. Vooral het departement van oud-minister Marjolein Faber is in trek. "Iedereen wil Asiel hebben", zei Van Vroonhoven. Ze hoopt toch dat de partijen elkaar wat gunnen. "Het is een zaak van geven en nemen."

Naar verwachting zullen niet alle lege posten worden opgevuld. VVD, NSC en BBB krijgen er elk een minister bij, is te horen. Zo wordt de stemverhouding in de ministerraad niet verstoord. Er kunnen ook ministeries worden samengevoegd zoals Economische Zaken en Klimaat en Groene Groei.