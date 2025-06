Nederlanders in Spanje gevraagd uit te kijken naar criminelen

MARBELLA/MÁLAGA (ANP) - Meld Misdaad Anoniem roept Nederlanders aan de Spaanse Costa del Sol op uit te kijken naar en informatie te delen over Nederlandse criminelen. Met de campagne wil de organisatie "bewustwording creëren, kennis over signalen vergroten en drempels om te melden verlagen".

Het gebied rond de badplaatsen Marbella en Málaga is interessant voor criminelen door de geografische ligging, de connecties met Zuid- en Noord-Amerika en het gunstige klimaat van Zuid-Spanje voor ontmoetingen. Dat raakt de inwoners en ondernemers. "Denk aan oneerlijke concurrentie voor ondernemers, imagoschade en onveiligheid, want ook excessief geweld wordt niet geschuwd", aldus Meld Misdaad Anoniem. Die richt zich voor het eerst op Nederlanders in het buitenland om inzicht te krijgen in criminele handelingen en gedragingen.

Informatie kan in het Nederlands gedeeld worden. De politie noemt de "hechte internationale politiesamenwerking hard nodig" om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.