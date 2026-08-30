ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IJslanders stemmen tegen toetredingsgesprekken met EU

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 11:52
bijgewerkt om zondag, 30 augustus 2026 om 13:13
anp300826083 1
 IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. In de eilandstaat met ongeveer 400.000 inwoners stemde 52,8 procent van de kiezers tegen en 47,2 procent voor.
De uitkomst is een nieuwe tegenvaller voor voorstanders van toetreding. IJsland deed in 2009 al een aanvraag om lid te worden van de EU, nadat het zwaar was getroffen door de wereldwijde economische crisis. Het land bevroor die aanvraag in 2013, nadat een eurosceptische regering aan de macht was gekomen. Later gingen stemmen op om toch verder te praten, onder meer vanwege de onzekerheid in de internationale politiek.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-08-29 om 07.53.34

Spinazie is de nieuwe gifkampioen: op geen enkele groente zit meer landbouwgif

e3e20f5d-ec7b-4daf-abea-a66c96880f57

Dit kost een biertje in Europa

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Wat je per leeftijd moet sparen voor je kind: van zwemles en laptop tot collegegeld

shutterstock_2134006877

Dating-apps en porno beloven eindeloze liefde. In de praktijk krijgen we het tegenovergestelde

anp290826099 1

'Uitzonderlijk noodweer' Bodensee: 190 gebouwen beschadigd

anp300826001 1

Noord-Koreaanse defensieminister ontslagen en gedegradeerd

Loading