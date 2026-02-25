Coalitie reageert afwachtend op plannen uit de oppositie

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA reageren tijdens het debat over de regeringsverklaring afwachtend op plannen uit de oppositie. Ze vinden het eerst aan het kabinet om de maatregelen uit het coalitieakkoord uit te werken. Daarna pas willen zij praten over eventuele aanpassingen. Oppositiepartijen willen het liefst nu al zaken doen. Omdat de coalitiepartijen een minderheid hebben van 66 zetels, is de steun van andere partijen nodig.

CDA-leider Henri Bontenbal zei naar alle plannen te willen luisteren, maar het moet volgens hem wel binnen de kaders van het coalitieakkoord blijven. Dat sluit aan bij wat de fractievoorzitters van D66 en VVD eerder zeiden tijdens het debat. Jan Paternotte (D66) zei de coalitieplannen nog niet te willen aanpassen. Ruben Brekelmans (VVD) ging niet diep in op vragen van de oppositie.

De drie fractievoorzitters wezen allemaal naar het nieuwe kabinet als oppositieleden vroegen naar de uitwerking van plannen, zoals de bezuinigingen in de zorg.

'Zoeken van meerderheden'

In een debat met BBB-leider Henk Vermeer zei Bontenbal dat het kabinet verantwoordelijk is voor het zoeken van meerderheden in de Tweede Kamer. "Als daar in de uitwerking buiten de randen van het coalitieakkoord wordt gegaan, dan moet er worden overlegd met de coalitiepartijen. Dat is volgens mij de beste rolverdeling."

"Dus uw uitnodiging om een kop koffie te drinken is puur persoonlijk", repliceerde Vermeer. Volgens Bontenbal kunnen oppositieleiders ook wensen aan het kabinet aan hem doorgeven.