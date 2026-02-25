Griekspoor ten koste van Boeblik naar laatste acht in Dubai

DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor heeft woensdag de nummer 10 van de wereldranglijst, Alexander Boeblik, verslagen en staat daardoor in de kwartfinales van het tennistoernooi in Dubai. De 29-jarige Nederlander had aan twee sets genoeg om de 28-jarige Kazach uit te schakelen: 6-3 7-6 (4). Griekspoor treft nu Jakub Mensik, de Tsjech die de Australiër Alexei Popyrin versloeg: 6-3 6-2. Mensik schakelde vorige week Jannik Sinner uit op het toernooi van Doha.

Griekspoor, de nummer 25 van de wereld, begon overtuigend aan de partij op de hardcourtbaan in Dubai. De nummer 1 van Nederland wist Boeblik direct in de tweede game van de eerste set te breken. Griekspoor behield keer op keer zijn eigen opslag en trok de set met 6-3 naar zich toe.

Griekspoor had meer moeite met de geboren Rus in de tweede set. Daarin moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Griekspoor de betere tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst in Dubai. Hij besloot de partij met een ace.

Wisselvallig

Griekspoor haalde vorig jaar de halve finale in Dubai waarin hij verloor van de Griek Stefanos Tsitsipas.

Het jaar 2026 is tot dusver wisselvallig verlopen voor Griekspoor. Met name in de eerste weken was hij zonder een coach zoekende naar de juiste vorm. Begin deze maand won Griekspoor in het Franse Montpellier pas zijn eerste partij van het jaar; tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Sindsdien presteert Griekspoor beter. Tegen Boeblik behaalde hij zijn vijfde zege van dit seizoen.