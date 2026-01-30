Coalitie wil landelijke aanpak stikstof, harde doelen in de wet

DEN HAAG (ANP) - De coalitie wil een landelijke aanpak van het stikstofbeleid, met harde doelen voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer die in de wet worden vastgelegd. Daarvoor trekken D66, VVD en CDA 20 miljard euro uit. Dat bedrag lekte eerder al uit. Daarvan is 750 miljoen voor de vrijwillige opkoop van boerenbedrijven. Het meeste geld is voor een gebiedsgerichte aanpak, met honderden miljoenen per jaar in de komende kabinetsperiode. Ook is er geld voor innovatie.

In 2035 moet de landbouw 42 tot 46 procent minder ammoniak uitstoten, in 2030 moet de eerste 23 tot 25 procent al gehaald zijn. Als dit tussendoel niet wordt gehaald, moet er overleg komen over strenger beleid. Wordt het doel in 2035 niet gehaald, dan moeten boeren een deel van hun rechten die nodig zijn om vee te mogen houden, inleveren. De industrie en het verkeer moeten in 2035 de helft minder stikstofoxiden uitstoten. Ook deze sectoren kunnen 'maatregelen' verwachten als de doelen niet worden gehaald.