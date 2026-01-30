ECONOMIE
Coalitie: suikertaks moet vanaf 2030 bijna miljard opleveren

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:19
anp300126144 1
DEN HAAG (ANP) - Een 'suikertaks' moet vanaf 2030 de schatkist bijna een miljard euro gaan opleveren, schrijven de coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Producenten van bijvoorbeeld suikerhoudende dranken moeten de rekening van 850 miljoen euro gaan betalen. In de praktijk rekenen bedrijven zo'n extra belasting vaak door in de consumentenprijs.
Verder wil de coalitie investeren in preventie. Er gaat 50 miljoen euro extra naar sport en 35 miljoen naar "medische preventie", zoals vaccinatie. De partijen willen de wijkgerichte vaccinatieaanpak verder uitbreiden.
