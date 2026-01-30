Coalitie wil naar Brussel voor stiller Schiphol

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet een nieuwe Europese procedure beginnen om maatregelen te treffen die Schiphol stiller maken. Dat schrijven D66, VVD en CDA in hun coalitieakkoord. Met die procedure willen de partijen vastleggen dat het vliegveld in 2030 de helft stiller wordt tussen 23.00 en 07.00 uur. Ook hebben ze het over een nachtsluiting tussen middernacht en 05.00 uur.

Het gaat om een zogeheten "balanced approach"-procedure, een ingewikkeld Europees proces waarin de overheid maatregelen die de luchtvaart raken moet uitleggen. Het huidige kabinet is al bezig met zo'n procedure, onder meer om het aantal vluchten van en naar Schiphol vast te leggen op maximaal 478.000. Aan dat aantal houdt de coalitie vast.

De totale CO2-uitstoot van Lelystad Airport en Schiphol moet van de coalitie in 2030 lager zijn dan die van Schiphol in 2024. Zowel Defensie als de burgerluchtvaart zou het vliegveld bij Lelystad gaan gebruiken.