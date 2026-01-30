ECONOMIE
Groep Markuszower beschouwt regeerakkoord als openingsbod

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 15:15
anp300126189 1
DEN HAAG (ANP) - De Groep Markuszower beschouwt het regeerakkoord van D66, VVD en CDA als een "openingsbod naar de Tweede Kamer". De groep splitste zich eerder deze maand af van de PVV. De Groep Markuszower hoopt "dat wij, met onze 7 zetels, betere afspraken kunnen maken met deze minderheidsregering", schrijft ze in een eerste reactie op het akkoord.
Verder zegt de Groep Markuszower "best geschrokken" te zijn van de plannen in het regeerakkoord. Er wordt onder meer te weinig gedaan aan de asielinstroom en er wordt "keihard bezuinigd" op de zorg en sociale zekerheid, aldus een verklaring op X van de Groep Markuszower. "Goede voorstellen zullen wij steunen, maar er moet nog veel reparatiewerk worden verricht om het voor de Nederlanders dragelijker te maken."
