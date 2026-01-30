Coalitie wil nieuwe box 3-stelsel alweer op de schop gooien

DEN HAAG (ANP) - De aanstaande coalitie wil het nieuwe stelsel om rendement op vermogen te belasten (box 3), alweer op de schop gooien. De voorgestelde heffing op de waardestijging van bijvoorbeeld aandelen die nu voor behandeling in de Tweede Kamer ligt, moet plaatsmaken voor een belasting die beleggers pas betalen als zij hun bezit met winst verkopen. Dat schrijven D66, VVD en CDA in hun coalitieakkoord.

Met deze "doorontwikkeling" van het box 3-stelsel komen de coalitiepartijen tegemoet aan een wens van onder meer VNO-NCW, de grootste lobbyorganisatie voor het bedrijfsleven. Zij zeggen er langetermijnbeleggingen mee te willen stimuleren.

Vermogenden betalen nu nog belasting over een verondersteld rendement. Een reeks rechterlijke uitspraken in het nadeel van de Staat heeft duidelijk gemaakt dat dit niet langer houdbaar is. Daarom is jaren gewerkt aan een heffing op het daadwerkelijk behaalde rendement. Er komt vanaf 2028 een belasting op vermogensaanwas, inclusief 'papieren' winsten. Vooralsnog worden alleen vastgoed en aandelen in startups daarvan uitgezonderd.