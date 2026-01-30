Journalist opgepakt wegens ICE-protest kerkdienst Minnesota

ST. PAUL (ANP/RTR) - Journalist Don Lemon, een bekende oud-presentator van CNN, is opgepakt vanwege betrokkenheid bij een anti-ICE-protest in een kerk in St. Paul, Minnesota, op 18 januari. Dat meldt zijn advocaat.

Lemon werd deze week in Los Angeles opgepakt, onder meer op verdenking van het verhinderen van een kerkdienst. In zijn verklaring noemt Lemons advocaat, Abbe Lowell, de arrestatie een "ongekende aanval" op de vrijheid van meningsuiting.

Lemon was naar eigen zeggen aanwezig om liveverslag te doen van een protest tegen de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE, maar zou niet hebben geweten dat de kerk zou worden binnengevallen. Bij zijn arrestatie zou de FBI betrokken zijn geweest, meldt persbureau Reuters.

Renée Good

De Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi noemde de situatie in St. Paul eerder "verschrikkelijk".

Enkele dagen eerder werd in het nabijgelegen Minneapolis Renée Good doodgeschoten door agenten van de federale immigratiedienst ICE. Dat voorval leidde tot grote protesten en conflicten in de stad en staat.