ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Coalitieakkoord: voorrang statushouders op woning aan gemeenten

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:38
bijgewerkt om vrijdag, 30 januari 2026 om 13:39
anp300126157 1
Gemeenten mogen zelf bepalen of statushouders voorrang op een sociale huurwoning krijgen, schrijven D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord. Volgens de partijen "knelt het in bepaalde gemeenten steeds meer", omdat andere inwoners van die gemeenten lang moeten wachten op een huis. Maar omdat er geen goed alternatief is voor de statushouders, wil het aanstaande kabinet het aan de gemeenten overlaten.
Demissionair woonminister Mona Keijzer werkt aan een wetsvoorstel om de voorrang voor statushouders te stoppen. Daar staat niets over in het akkoord.
De coalitie wil verder inreisbeperkende maatregelen mogelijk maken als "het aantal mensen dat een asielaanvraag doet in korte tijd fors stijgt" en de "asielketen bezwijkt onder de instroom". Een van de mogelijkheden daarvoor is een tijdelijke stop op het nareizen van familieleden van mensen met een verblijfsvergunning, maar zonder vluchtelingenstatus.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-546528416

Worden we echt gelukkiger van seks?

Loading