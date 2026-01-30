Coalitieakkoord: voorrang statushouders op woning aan gemeenten

Gemeenten mogen zelf bepalen of statushouders voorrang op een sociale huurwoning krijgen, schrijven D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord. Volgens de partijen "knelt het in bepaalde gemeenten steeds meer", omdat andere inwoners van die gemeenten lang moeten wachten op een huis. Maar omdat er geen goed alternatief is voor de statushouders, wil het aanstaande kabinet het aan de gemeenten overlaten.

Demissionair woonminister Mona Keijzer werkt aan een wetsvoorstel om de voorrang voor statushouders te stoppen. Daar staat niets over in het akkoord.

De coalitie wil verder inreisbeperkende maatregelen mogelijk maken als "het aantal mensen dat een asielaanvraag doet in korte tijd fors stijgt" en de "asielketen bezwijkt onder de instroom". Een van de mogelijkheden daarvoor is een tijdelijke stop op het nareizen van familieleden van mensen met een verblijfsvergunning, maar zonder vluchtelingenstatus.