Lopende infrastructuurprojecten krijgen van coalitie 1,5 miljard

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA trekken eenmalig 1,5 miljard euro uit voor lopende infrastructuurprojecten, of projecten die snel kunnen worden opgestart. De partijen kijken daarbij naar projecten die "aantoonbaar bijdragen aan woningbouw, bereikbaarheid en economische ontwikkeling". Als voorbeeld noemen ze het Zuidasdok in Amsterdam.

Voor veel geplande projecten zal dit bedrag niet genoeg zijn. Alleen al het Zuidasdok komt meer dan een miljard tekort, meldde het demissionaire kabinet vorige week. Om zeventien projecten op te starten die in 2023 op pauze zijn gezet, is minstens 4,7 miljard euro nodig.

Wel trekt de coalitie structureel een half miljard euro extra uit voor onderhoud en voor infrastructuur om nieuwe woningen bereikbaar te maken. Tussen 2031 en 2035 gaat hier jaarlijks nog eens 1,1 miljard euro extra naartoe. Ook hier is de vraag of de bedragen genoeg zijn: Rijkswaterstaat zegt 34,5 miljard euro tekort te komen voor onderhoud tot 2038.