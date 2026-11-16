Coalitiekopstukken komen aan op Catshuis voor crisisoverleg

DEN HAAG (ANP) - De eerste coalitiekopstukken zijn maandagochtend aangekomen voor crisisoverleg op het Catshuis. Daar praten zij vanaf 11.00 uur hoe het nu verder moet, dagen nadat er grote ruzie in de coalitie uitbrak. Het is de bedoeling dat er deze maandag duidelijkheid komt.

Afgelopen dagen was er al topoverleg op landgoed De Zwaluwenberg, nabij Hilversum. Daar waren premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) aanwezig, samen met fractievoorzitters Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA).

Een kabinetsval of coalitiebreuk was niet uitgesloten, nadat VVD-leider Yeşilgöz vrijdagavond zei dat het minderheidskabinet een "mislukt experiment" was. Dat zei ze nadat D66 en het CDA vlak voor de deadline een deal hadden gesloten met PRO en Volt, zodat het belastingplan van het kabinet een meerderheid zou halen. Toen hun voorstel om lasten van werk naar vermogen te verschuiven het haalde, stemde de VVD tegen het belastingplan van haar eigen kabinet.