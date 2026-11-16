Volgende week geen treinen tussen Leeuwarden en Meppel

UTRECHT (ANP) - Vanaf aanstaande zaterdag rijden er negen dagen geen treinen tussen Leeuwarden en Meppel. ProRail voert dan werkzaamheden uit. Het spoor wordt vernieuwd en er wordt aan verschillende overwegen gewerkt.

De NS zet bussen in. Er kan ook met de trein worden omgereden via Groningen, maar dan vallen de kosten hoger uit omdat reizigers eerst met Arriva reizen en dan moeten overstappen op een NS-trein.

Volgens planning zullen de werkzaamheden op maandag 30 november vroeg in de ochtend zijn afgerond.