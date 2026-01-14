ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Coalitiepartner Japan: premier ontbindt Lagerhuis komende week

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:19
anp140126092 1
TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse premier is van plan binnen afzienbare tijd het Lagerhuis te ontbinden. Dat zegt de partijleider van coalitiepartner de Japanse Innovatiepartij. Daarmee maakt de coalitie van premier Sanae Takaichi de weg vrij voor vervroegde verkiezingen, in wat volgens verschillende media een poging is om een steviger mandaat te krijgen.
Takaichi staat er namelijk historisch goed voor. Volgens peilingen ligt haar zogenoemde approval rating al maandenlang boven de 70 procent, en in de jongste peiling zelfs op 75 procent. Verkiezingen kunnen de benodigde zetels opleveren om slagvaardiger te regeren, aldus The Japan Times. De coalitie heeft momenteel een nipte meerderheid van 233 van de 465 zetels in het Lagerhuis.
De publieke omroep NHK verwacht dat het parlement op 26 januari wordt ontbonden. Daarover komt Takaichi volgens Bloomberg maandag met meer informatie. De verkiezingen volgen daarna vermoedelijk in februari.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

anp130126144 1

Vrouwen beschuldigen Julio Iglesias van misbruik en verkrachting

Loading