Coalitiepartner Japan: premier ontbindt Lagerhuis komende week

TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse premier is van plan binnen afzienbare tijd het Lagerhuis te ontbinden. Dat zegt de partijleider van coalitiepartner de Japanse Innovatiepartij. Daarmee maakt de coalitie van premier Sanae Takaichi de weg vrij voor vervroegde verkiezingen, in wat volgens verschillende media een poging is om een steviger mandaat te krijgen.

Takaichi staat er namelijk historisch goed voor. Volgens peilingen ligt haar zogenoemde approval rating al maandenlang boven de 70 procent, en in de jongste peiling zelfs op 75 procent. Verkiezingen kunnen de benodigde zetels opleveren om slagvaardiger te regeren, aldus The Japan Times. De coalitie heeft momenteel een nipte meerderheid van 233 van de 465 zetels in het Lagerhuis.

De publieke omroep NHK verwacht dat het parlement op 26 januari wordt ontbonden. Daarover komt Takaichi volgens Bloomberg maandag met meer informatie. De verkiezingen volgen daarna vermoedelijk in februari.