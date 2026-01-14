Oekraïne moet zoveel mogelijk defensiemateriaal in Europa kopen

BRUSSEL (ANP) - 60 van de 90 miljard euro van de EU-lening voor Oekraïne voor 2026 en 2027 is bedoeld voor aankoop van militair materiaal, heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. Dat moet vooral in Europa worden gekocht. Alleen als het benodigde materiaal niet in Europa te koop is of niet op tijd kan worden geleverd, kan het buiten Europa worden aangeschaft.

30 miljard euro van de lening is bedoeld als begrotingssteun. Het moet Oekraïne helpen bij hervormingen die nodig zijn voor toetreding tot de EU en modernisering van het land, zei Von der Leyen op een persconferentie. "Dit omvat de inzet van Oekraïne voor sterke democratische processen, de rechtsstaat en anticorruptiemaatregelen." Deze voorwaarden zijn niet onderhandelbaar, benadrukte ze.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het bestedingsvoorstel. De regeringsleiders gingen eind december akkoord met de lening aan Oekraïne. De voorwaarden zijn nu uitgewerkt.