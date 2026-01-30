Coalitieplan: in totaal 7 miljard voor bouw betaalbare woningen

DEN HAAG (ANP) - Van 2029 tot en met 2035 gaat jaarlijks 1 miljard euro naar de bouw van betaalbare woningen. Dat voornemen hebben de coalitiepartijen in hun akkoord opgeschreven.

"We bouwen minstens dertig grootschalige nieuwbouwlocaties van nationaal belang verspreid over het land", schrijven D66, VVD en CDA. Op dit moment zijn er 21 van zulke gebieden. "Dat kunnen nieuwe wijken zijn, maar ook nieuwe steden." D66 voerde campagne met het idee om tien nieuwe steden te bouwen, maar dat staat niet zwart op wit in het akkoord.

Woningcorporaties krijgen vanaf 2028 jaarlijks 250 miljoen euro, oplopend tot 325 miljoen per jaar in 2032. Daarnaast wil de coalitie afspraken maken met corporaties over "passende huurgelden". Dat betekent waarschijnlijk dat huurders die meer te besteden hebben, ook meer huur gaan betalen.