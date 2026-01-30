DJI noemt investeringen in gevangeniswezen belangrijk signaal

DEN HAAG (ANP) - De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) noemt de investering van 100 miljoen euro voor het gevangeniswezen "een belangrijk signaal" van het nieuwe kabinet.

In december sprak directeur-generaal Wim Saris in een brief aan de informateur over "code zwart", doelend op een groot en structureel cellentekort. "In het zojuist gepresenteerde coalitieakkoord trekt het toekomstige kabinet 100 miljoen euro per jaar uit voor DJI. Dat is een belangrijk signaal."

"Tegelijkertijd moeten we constateren dat deze middelen, afgezet tegen de omvang van de structurele tekorten, niet voldoende zijn om de capaciteitsproblemen duurzaam op te lossen. De druk op de capaciteit blijft groot en neemt de komende jaren verder toe. Dit betekent dat DJI voorlopig zal moeten blijven sturen op schaarste en scherpe, soms lastige keuzes moet maken. Voor mij staat daarbij één uitgangspunt voorop: bij iedere afweging blijven wij pal staan voor een veilige en humane tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen."