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Coalitievorming links blok mislukt na verkiezingswinst in Zweden

Samenleving
door anp
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STOCKHOLM (ANP/AFP) - De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn een maand na de verkiezingen er niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten verkondigde dinsdag dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen.
Parlementsvoorzitter Andreas Norlén zei dat het parlement donderdag nog wel stemt over een mogelijk premierschap voor Andersson, maar gaf toe dat ze waarschijnlijk niet wordt verkozen.
Het centrumlinkse blok bestaat uit vier partijen, waarvan de Sociaaldemocraten de grootste werd. De partijen kregen 176 van de 349 zetels, tegenover 173 zetels voor het rechtse blok van de zittende premier Ulf Kristersson. Andersson kreeg als leider van de Sociaaldemocraten het initiatief om een regering te vormen. Toen ze eind september al aangaf hierin niet te zijn geslaagd, werd ze gevraagd het opnieuw te proberen.
Naar verwachting zal na de stemming van donderdag Kristersson worden gevraagd een regering te vormen.
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