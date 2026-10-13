Bij de kassa van de supermarkt ben je in september minder kwijt dan een jaar geleden. Aan de pomp ben je juist veel meer kwijt. Het CBS bevestigt vandaag dat het leven in september 3,4 procent duurder was dan een jaar eerder. Achter dat ene cijfer zitten twee prijzen die in tegengestelde richtingen gaan.

Het snelle cijfer klopte

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren consumentengoederen en -diensten in september 3,4 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus lag de inflatie op 3,3 procent. Het definitieve cijfer is gelijk aan de snelle raming die het CBS op 2 oktober publiceerde.

Ten opzichte van augustus stegen de prijzen met 0,1 procent. Dit jaar lag de inflatie alleen in mei hoger: toen was het 3,5 procent.

Tanken drijft de stijging

De stijging komt vooral door motorbrandstoffen, schrijft het CBS. Die waren in september 27,2 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus was dat nog 23,4 procent. Diesel steeg het hardst: een liter kostte in september gemiddeld €2,499, tegen €2,369 in augustus. Voor benzine betaalde je gemiddeld €2,448, een maand eerder was dat €2,333.

Dat merk je bij elke tankbeurt. Een tank van 50 liter diesel kostte in september gemiddeld zo'n €6,50 meer dan in augustus. Bij benzine is dat ongeveer €5,75 per volle tank. Ook mobiele telefoons zijn duurder geworden en duwden de inflatie omhoog.

Eén maand later betaal je voor een volle tank diesel zo'n zes en een halve euro meer.

De supermarkt remt af

Voedingsmiddelen hadden juist een drukkend effect op de inflatie. In september waren ze 1,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. In augustus was dat nog 0,7 procent. Dat strookt niet met het gevoel dat alles duurder wordt.

Of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Begin oktober waarschuwde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen al tegenover de NOS dat hogere energieprijzen op termijn ook in de winkel doorwerken, omdat de productiekosten stijgen. Over hoe lang dat duurt, zei hij:

Doorgaans duurt het ongeveer een half jaar. - Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS, tegen de NOS

Een herhaling van 2022 verwacht hij niet. In september van dat jaar kwam de inflatie uit op 14,5 procent.

Houdt je spaargeld het bij?

Voor spaarders is 3,4 procent het getal om je rente naast te leggen. Volgens Geld.nl lag de gemiddelde variabele spaarrente op 1 oktober op 1,89 procent. De grootbanken zitten daaronder: ING en ABN Amro geven 1,25 procent op hun gewone spaarrekening. Rabobank verhoogt de rente op 14 oktober naar 1,60 procent over de eerste €10.000, meldt RevoSave.

Een eenvoudige rekensom: €10.000 tegen 1,25 procent levert in een jaar €125 rente op. Om bij te blijven met prijzen die 3,4 procent hoger liggen, heb je €340 nodig. Je levert dus ruim €200 aan koopkracht in. Ook bij de gemiddelde rente van 1,89 procent blijft er een gat.

Bij 1,25 procent rente verliest €10.000 spaargeld ruim €200 aan koopkracht per jaar.

Lonen en pensioenen

Werkenden houden er nauwelijks iets aan over. De cao-lonen lagen in het derde kwartaal 4,0 procent hoger dan een jaar eerder, meldde het CBS begin oktober. Na correctie voor inflatie blijft daar 0,8 procent van over.

Voor AOW'ers is de verhoging van 1 januari 2027 nog niet bekend. De AOW blijft gekoppeld aan het minimumloon, en de SVB maakt de nieuwe bedragen naar verwachting eind december bekend. Bij pensioenfondsen lopen de verwachtingen sterk uiteen. ABP rekent volgens een eerste voorlopige berekening op circa 6,1 procent extra.

Wat je nu kunt doen