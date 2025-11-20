COC: na decennia cruciale stap voorwaarts voor meeroudergezinnen

DEN HAAG (ANP) - Het initiatiefwetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat een kind maximaal vier ouders heeft, is volgens lhbti+ belangenorganisaties COC Nederland en Meer dan Gewenst "een cruciale stap voorwaarts voor meeroudergezinnen".

Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) diende donderdag een voorstel in dat rekening houdt met situaties waarin twee vrouwen een kind krijgen met een man, of twee mannen een kind krijgen met een vrouw. Volgens de huidige wetgeving kunnen maar twee mensen officieel ouder zijn van een kind en dat zorgt volgens de VVD voor problemen in het dagelijks leven.

"Kinderen en ouders in meeroudergezinnen verdienen dezelfde wettelijke bescherming als andere gezinnen", aldus COC en Meer dan Gewenst. De organisaties pleiten naar eigen zeggen al bijna twee decennia voor dergelijke erkenning en vinden het goed en noodzakelijk dat de Kamer nu stappen zet, "waar het kabinet recent nog besloot het onderwerp in de ijskast te zetten."