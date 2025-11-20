VVD wil meerouderschap met maximaal vier ouders in de wet

DEN HAAG (ANP) - De VVD heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken dat een kind maximaal vier ouders krijgt, verdeeld over maximaal twee huishoudens. Het meerouderschap moet wel voor de zwangerschap door een rechter worden toegekend.

Het gaat volgens Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen om situaties waarin twee vrouwen een kind krijgen met een man of twee mannen een kind krijgen met een vrouw. Momenteel zijn dan twee van die ouders officieel de ouders van het kind. Volgens de VVD veroorzaakt dit problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld op school, in het ziekenhuis of bij erfenissen.

"Met deze initiatiefwet gaan we wettelijk vastleggen wat in de praktijk allang een feit is. De wetgeving liep achter bij de huidige praktijk, met deze wet trekken we dat recht", aldus Michon-Derkzen.

Regenboogstembusakkoord

Alleen ouders die nadat de wet is aangenomen een dergelijke constructie met elkaar aangaan, kunnen aanspraak maken op wettelijk meerouderschap. Voor mensen die nu al in zo'n situatie een of meerdere kinderen hebben, is dat niet mogelijk, volgens het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer praat sinds 2016 over mogelijkheden voor meerouderschap, maar van wetgeving is het nog niet gekomen. Voormalig staatssecretaris Teun Struycken (NSC) raadde het nog af, omdat het te duur zou zijn. Volgens hem zijn er ongeveer 150.000 dergelijke gezinnen in Nederland.

Het plan stond ook in het regenboogstembusakkoord dat werd ondertekend door een meerderheid van de huidige Tweede Kamer.