COC wil actie kabinet voor acceptatie homoseksualiteit

AMSTERDAM (ANP) - Het COC vraagt het kabinet in actie te komen om acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te bevorderen. De belangenorganisatie voor queer personen doet die oproep naar aanleiding van onderzoek van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht, waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan vier jaar geleden.

COC spreekt in een verklaring van een "schrikbarende ontwikkeling". "We hebben jonge mensen hard nodig voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn. We doen een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen en deze ontwikkeling te keren", aldus COC-directeur Marie Ricardo.

Ook socialemediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenorganisatie stelt dat informatie over lhbti+-mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, terwijl de zogeheten manosfeer er juist ruim baan krijgt.