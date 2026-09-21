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Man zwaargewond door schoten immigratiedienst ICE in Texas

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 2:02
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AUSTIN (ANP/RTR) - Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in de Texaanse stad Austin een man neergeschoten. Het slachtoffer is met een schotwond in zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is ernstig maar stabiel, melden lokale autoriteiten.
Volgens politiechef Lisa Davis schoot de ICE-agent de man neer na een korte achtervolging te voet. Over de aanleiding is nog niets bekend. De lokale politie was niet betrokken bij het schietincident.
Burgemeester Kirk Watson wil dat de politie van Austin en de Texas Rangers betrokken worden bij het onderzoek. Hij vindt het niet gepast als ICE de zaak zelfstandig onderzoekt. Watson zegt boos te zijn over het incident, maar niet verbaasd.
Na de schietpartij verzamelden zich demonstranten op de plaats van het incident. Agenten zetten chemische middelen in om de menigte uiteen te drijven. ICE heeft nog niet gereageerd.
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