Code geel afgegeven voor buien tijdens dodenherdenking

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 14:11
DE BILT (ANP) - Het KNMI kondigt maandagmiddag code geel aan in vijf provincies. Het gaat om Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. "De eerst komende uren zijn er nog geen waarschuwingen van kracht. Later vanmiddag en vanavond vallen er in het zuiden, midden en oosten van het land buien, met plaatselijk onweer en veel regen," aldus het KNMI. Buitenactiviteiten zoals de dodenherdenking en het wegverkeer kunnen hier hinder van ondervinden.
Vanaf 16.00 uur ontstaan volgens het KNMI intensieve buien waarbij plaatselijk 20 tot 30 millimeter regen kan vallen. Ook is plaatselijk onweer mogelijk. In de tweede helft van de avond nemen de buien in aantal en intensiteit af.
