ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overleden Nederlanders op cruise waren echtpaar uit Haulerwijk

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 14:13
anp040526159 1
DEN HAAG (ANP) - De twee Nederlanders die zijn overleden op het cruiseschip MV Hondius zijn een man en een vrouw van 69 jaar uit het Friese Haulerwijk. Dat laat de familie van het echtpaar via Namens de Familie weten. De man overleed op 11 april en de vrouw op 26 april.
"De prachtige reis die zij samen beleefden is abrupt en definitief afgebroken", laat de familie in de persverklaring weten. "Wij kunnen nog niet bevatten dat we hen moeten missen. We willen hen in alle rust en beslotenheid thuisbrengen en herdenken. En willen de media verzoeken geen namen, beelden of persoonlijke details over het echtpaar en ons als familie te delen."
Tot op heden is er bij één opvarende van het cruiseschip na laboratoriumonderzoek vastgesteld dat er sprake is van een hantavirusinfectie. Deze patiënt is volgens de Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions momenteel opgenomen op de intensive care in Johannesburg in Zuid-Afrika. Of het Nederlandse echtpaar ook besmet was met een hantavirus is nog niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

anp030526111 1

Oekraïne biedt Finland een 'drone-overeenkomst' aan

joost prinsen

Opdat wij nooit vergeten: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen als Joost Prinsen

Loading