Code geel dinsdagavond uitgebreid naar meer provincies

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 14:30
DE BILT (ANP) - Ook in Noord-Holland, Flevoland en Overijssel geldt dinsdagavond code geel, meldt het KNMI. Eerder gaf het weerinstituut de waarschuwing voor gladheid door sneeuwval al af voor de Waddeneilanden, Friesland, Groningen en Drenthe.
In de meest noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en op de Waddeneilanden geldt code geel vanaf dinsdagavond tot donderdagmiddag. In de andere provincies geldt de waarschuwing dinsdag van 20.00 tot 00.00 uur.
Het KNMI waarschuwt voor ongelukken door gladde wegen, bruggen, fietspaden en voetpaden. In Groningen houdt de sneeuwval de hele nacht aan en kan het ook woensdagochtend nog sneeuwen. In het noordoosten blijft de sneeuw langer liggen en kan het daardoor woensdag overdag op de binnenwegen nog glad zijn.
